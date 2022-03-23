警方取缔百家娱乐场所及夜店 26人涉非法组织被捕

警方取缔100家以餐饮业务为主的公共娱乐场所及夜店，32名男女涉嫌各种罪案被当局调查。

警方昨天（3月22日）发文告称，上月25日至本月11日，刑事侦查局私会党取缔组和七警署联合新加坡食品局，展开为期两周的全岛执法行动，突击多家公共娱乐场所、夜店。共有30名男子与两名女子因涉嫌各式犯罪正接受警方调查，他们的年龄介于16岁至41岁。

根据文告，有100家以餐饮业务为主的公共娱乐场所及夜店被临检，共有364人被检查。26名年龄介于16至41岁的男子因被怀疑为非法组织的成员被捕。

另外，两名年龄分别为29岁至32岁的男子因曾不遵从公务员指示到警局报到，触犯刑事法典第174节条文，而被当局发出拘捕令，将他们逮捕。

文告披露，一名24岁男子因持有一对冰钳，涉嫌在公共场合携带具攻击性武器而被捕；一名30岁男子因涉公共滋扰罪遭捕；一名29岁女子因涉嫌妨碍公务员执行职务被捕；以及一名28岁的女子在对公务员使用辱骂性语言的罪名下遭逮捕。

警方对这32人的调查工作正在进行中。

警方强调，对私会党活动以及威胁公共安全、和平和良好秩序的犯罪活动采取零容忍态度，并将继续在各公共娱乐场所、夜店，以及集会热点地区采取定期执法行动，同时将毫不犹豫地对与帮派有关联的人和目无法纪者采取行动。

民众也受促远离这类活动，一旦发现就应立即向警方投报。