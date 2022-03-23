扭转跌势 本地股市早盘起0.56%

（早报讯）随着华尔街隔夜股市显著回弹，本地股市也扭转昨天的跌势。

截至周三（3月23日）中午12时，新加坡海峡时报涨18.89点或0.56%，报3369.06点，盘中最高点是3369.54点，最低点3357.48点。

海指成分股方面，22只上扬，四只下跌。领涨的是怡和控股（Jardine Matheson）和牛奶国际控股（Dairy Farm International），分别起3.97%至56. 82美元和起2.73%至2.63元。

领跌的是大华银行（UOB）和胜科工业（Sembcorp Industries），前者跌0.65%至31. 93元，后者跌0.62%至31.93元。

华尔街隔夜股市回弹，道琼斯工业平均指数攀升0.74%，纳斯达克100指数飙涨1.94%。

辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》访问时说，乐观情绪已经悄然而至；美国经济足够强劲，可以容纳几次加息，而且美国联邦储备局也可对软着陆做出规划。另外，原油价格的适度攀升也提升了人们的情绪。

DailyFX策略师杨燕在报告中指出，投资者摆脱对乌克兰危机的担忧，以及关注美国联邦储备局对货币政策的收紧，使得美股在过去六个交易日中连续五个交易日上涨。

美国联邦储备局主席鲍威尔表示，在下一次政策会议上有可能加息50个基点。这是因为美国通胀率创下40年的高点，而大宗商品价格的上涨显示通胀率会进一步走高。他也认为，美国经济足够强劲，可承受更高的借贷成本。

另外，美国10年期国债收益率攀升9个基点至2.38%，反映国债市场持续遭到抛售。扬言说，这表明资金可能从避风港流向寻求收益和增长的股票。不过，国债收益率上升可能会使得持有股票的机会成本变得更高，限制股票的上升潜力。