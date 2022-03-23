公平雇佣调查：职场歧视情况改善 8%雇员反映面对职场不公

（早报讯）雇主和雇员的意识提高及紧缩的就业市场，使职场歧视问题大幅减少，人力部一项调查显示，去年只有不到一成的本地居民雇员表示面对职场不公，他们主要认为自己是因为年龄遭歧视。

人力部今天（3月23日）公布的2021年公平雇佣调查结果显示，3682名受访者中，只有8%表示在过去一年在职场受到歧视，与2018年的24%相比大幅减少。这些人当中，多数年龄超过40岁，歧视事故大多与他们的职业生涯发展、薪酬和晋升问题有关。

此外，有四分之一的受访者反映在求职过程中遭到歧视，也明显低于2018年的43%。这些求职者中，有18.9%认为是因为年龄受到歧视、6.9%是有至少一名孩子的母亲、6.3%认为是种族、6.2%认为是国籍。

要求职者符合特定条件却没正当理由的招聘广告，被视为职场歧视的主要来源（43.3%），这些广告一般设下应聘者年龄限制。另外也有近三成的求职者反映，应聘后却因个人特征被刷下，没获得工作。

根据劳资政公平雇佣守则，雇主不应以年龄、种族、性别、宗教、婚姻状况和家庭责任，或残障与否，作为征聘和遴选雇员的基本考量。

人力部去年首次将求职者是否因心理健康状况，受到歧视列入调查，不过只有2.9%受访者表示遇到这个问题。

人力部发言人指出，职场歧视比率下降，显示过去数年人力部及劳资政公平与良好雇佣联盟（简称TAFEP）积极推动的教育宣导工作，取得了一定成效。

过去两次的调查都显示，只有约两成受歧视者会求助，大部分人都会保持沉默。他们主要是担心工作受到影响，如担心被边缘化或变得尴尬（18.9%）、觉得没严重到要举报（15.4%）、担心影响职业生涯或未来工作机会（15%）、对管理层缺乏信任（14.1%）、调查结果或无法让人满意（13.7%）。

许宝琨：探讨措施让受职场歧视者安心举报

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生透露，职场公平劳资政委员会（Tripartite Committee on Workplace Fairness，简称TCWF）的小组正探讨如何让遭受职场歧视者安心举报。

他昨天在人力部与民情联系组（REACH）联办有关职场公平的线上对话会上指出，多达八成的人因各种理由不愿举报，因此有必要采取适当措施，确保提供一个安全的环境，让人们可放心挺身而出。

“我们正在探讨，如何更好地确保有适当程序处理这类申诉，并保护举报者免受任何潜在的对付。”

李显龙总理去年在国庆群众大会上宣布，政府将把现有公平雇佣守则纳入法律，立法遏制职场歧视行为。职场公平劳资政委员会预计在今年内完成检讨工作和提交建议给政府。

许宝琨强调，即便考虑立法，政府也不希望看到工作场所形成诉讼文化，任何纠纷仍应以调解为首要步骤。