民情联系组针对LGBT课题和法令收集反馈 民众反应踊跃

（早报讯）民情联系组针对同性恋、双性恋与跨性别者（LGBT）和《刑事法典》第377A节条文的课题向公众收集反馈，线上调查已在今天（3月23日）中午截止。

这相信是民情联系组（REACH）首次针对这个课题向民众收集反馈。

内政部长兼律政部长尚穆根本月初在国会谈到第377A节条文时说，我国社会对同性恋的态度已逐渐转变，相关政策须跟得上观念的改变。他指出，政府还在斟酌最佳前进方向，即使未来决定做出任何调整，仍旧会平衡不同观点，避免破坏社会规范的稳定。

民情联系组日前展开的调查表明开放给任何人参加，不论性倾向和性别。受访者填写的性别栏目中提供三个选项，男性、女性和其他。

问题包括：受访者是否支持同性恋、双性恋与跨性别者（LGBT）群体，本地社会是否接受LGBT群体等，以及对《刑事法典》第377A节条文的看法，是否应保留、废除或调整。

根据第377A节条文，无论是在公共或私人场合，男性与同性进行严重猥亵行为皆属违法，可被判监禁最长两年。我国政府的做法是保留第377A节条文，但不主动执法，总检察署也采取类似做法。政府也在维持宗教和谐法令中列明，攻击同性恋、双性恋和跨性别者组织或是个人是违法的，不被容忍。

民情联系组的网站显示，这项线上调查“反应踊跃”，已经结束。