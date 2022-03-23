串谋帮五人索上万元消费税退款 珠宝公司董事罚逾10万

（早报讯）珠宝公司董事与10名职员串谋，发出电子退税服务票据给五名男子，协助他们在一年多内取得近1万7000元的消费税退款，董事今天（3月23日）被判罚款10万4400元。

被告邬薪财（译音，61岁）是开新金庄（Arthesdam Jewellery）的董事，公司主要经营珠宝和金饰生意。

他面对123项抵触消费税法令的控状，他承认其中58项，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，外国游客在本地购买产品，并在离境前出示购买的产品、收据和店家发出的电子退税服务票据，就可以索取消费税退款。

不过，新加坡永久居民和在本地工作超过六个月的外籍人士并不符合条件，他们不得申请消费税退款。

2015年2月至2016年5月，被告与属下三家分店的10名职员串谋，协助五名男子索取消费税退款。

这五名男子并不是金庄的顾客，但职员却在电子退税系统上填写他们购买了店内的珠宝，也发出票据给他们，让他们得以索取共1万6975元消费税退款。

案情没有揭露这五名男子的国籍和身份，以及他们是否被控上庭。另外，案情也未提及被告和10名职员是否从五名男子手中取得酬劳。

控方表示，被告是公司董事，且曾得到相关培训，清楚知道不能为不符合条件者发出电子退税服务票据，但他却没有阻止职员这么做，因此罪责最重。

庭上揭露，九名涉案职员早前已分别被判罚款4500至3万7500元不等，另一人则仍在逃。