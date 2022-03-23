涉屡偷超市零食 82岁老汉助查

（早报讯）老汉屡次到迷你超市顺手牵羊拿走零食，超市女经理与朋友，以及闻讯赶来的女保安合力擒人，岂料老汉挣脱逃跑，还和她们扭打起来。

这起事件发生于前天（3月21日）下午约5时30分，地点位于布业中心一楼的一家迷你超市。

超市经理罗女士（51岁）受访时说，其实先是另一店主在上周五来告知，老汉也经常到他的店里偷零食，提醒她多加留意。

“他向我形容老汉每次拿着一个大包包，趁人不注意时，偷走在店铺外的零食，若被发现就放下东西走人，下次却还会再犯，令他头疼。”

上周六（19日）傍晚，她指老汉果真来到迷你超市，站在店外选购零食，数分钟便离开，当罗女士冲出店外时，对方已进入电梯。

她随后把这件事告知女友人，对方特地来店里陪伴她等老汉现身，果真在前天老汉有到来，他先假装选购零食，不时往店里张望，确认罗女士不注意后，顺手取走架上的两包零食离开，全程不到一分钟。

他行窃过程被罗女士友人拍下，这次人赃并获，岂料老汉不仅不承认，反倒大喊大叫，试图挣脱逃跑，导致三人当众扭打起来。

罗女士说，“当时场面很乱，他还踢我肚子一下和打我的朋友，最后朋友坐在他身上，我则压住他双脚，另一名女保安也赶来帮忙，才成功制伏他。”

众人扭打成一团时，老汉打人又踢人，女保安过后半昏迷被送院。

帮助罗女士捉贼的符女士（54岁）说，老汉不甘被人赃并获，最后与她们三人混战，对方手脚并用反抗，她们都被老汉攻击。

她指女保安过后被送院，只看到女保安手受伤，但不清楚确切伤势。

警方受询时证实上述案件，指一名50岁女子在半清醒（semi-conscious）的情况下被送往莱佛士医院救治。一名82岁男子则助查一起偷窃案。

民防部队也在场协助一名受轻伤的民众，对方随后拒绝送院。