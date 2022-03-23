吊架悬空倾斜 两客工爬楼梯自救

惊险万分！在组屋安装防鸟网时，吊架忽然松动往右倾斜，两名客工摇摇欲坠之际爬至楼梯间，化险为夷。

上个月榜鹅临原坪第176D座组屋有客工粉刷组屋外墙时，吊架绳索忽然断裂，幸亏居民开窗救人。今早（3月23日）9时30分，位于巴西立10通道第708座组屋也发生吊架悬空事件。

居住七楼的陈先生（65岁）透露，他当时听见“砰”的巨响，睡眼惺忪去查看时，发现吊架在隔壁的楼梯间晃动，而两名客工神色慌张。

由于楼下已有不少居民围观，陈先生相信已有人联系当局，于是决定等当局前来解救。

住在14楼的德威（35岁，家庭主妇）则说，她探头查看时，吊架已经往右边倾斜，吊架上的物品也全坠下，包括油漆罐。

她指，受困吊架上的两名客工愣了一下，立即动身爬到附近楼梯间，没有受伤。

记者今早走访现场时，吊架仍在七楼，绳索高低不一，导致吊架往右边严重倾斜。据观察绳索没有断裂，或是故障导致。

随后，有一名客工爬入吊架维修，再由地面的六名客工手动拉绳索，齐力将吊架带回地面，两名客工虽无大碍，但送往医院检查。

市镇会发言人在现场受访时指出，由于这一带常有候鸟飞过，为了避免候鸟筑巢，因此他们决定在楼梯间安装防鸟网，不料今早发生这起意外。

市镇会：通报人力部调查原因

市镇会发言人指出，将通报人力部调查吊架松脱的原因。

发言人表示昨日已经安装吊架，防鸟网是今早开始安装，没想到过程中会发生意外。

发言人指，目前还不知吊架为何松脱，但他们会向人力部通报此事，以调查原因。