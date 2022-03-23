偷拍男同事和学生 男前教师判监罚款

（早报讯）男前教师在学校与公寓厕所内偷拍其他男性，两年多来拍下128段猥亵视频，今天（3月23日）判坐牢10周和罚款2000元。

49岁的被告面对10项公共滋扰与拍摄猥亵视频的控状。他承认四项控状，余项交由法官下判时一并考虑。

为了保护被偷拍的受害人，法庭谕令媒体不准报道任何会泄露受害人身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，从2017年2月至12月，以及隔年2月至4月的这两段期间，在中学执教的被告一共拍下128个曝露男性下体的不雅视频。

调查显示，被告偷拍的地点包括中学的男厕，以及公寓俱乐部的厕所。大多数视频是在未取得受害人同意的情况下拍摄，至少五人是被告的同事与学生。

有一次，一名16岁男学生在学校上厕所，被告随后进入厕所，用手机偷拍学生如厕的画面。

2018年4月15日晚上7时许，被告假装在公寓俱乐部的厕所内寻找钥匙卡，实际上却偷拍一名在更衣的男子。不过，这名男子正好是一名警察，他对被告鬼祟的行为起疑，于是上前质问被告，进而从被告的手机搜出猥亵视频。

律师代为求情时表示，被告在案发时患有持续性抑郁症，他也对自己的行为感到愧疚。

教育部发言人答复《联合早报》询问时透露，被告已经在2018年4月离开教育界。当局严正看待职员行为失检事件，并将毫不犹豫地对那些没有遵守行为与纪律标准的职员采取纪律处分，包括解雇相关职员。