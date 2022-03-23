李总理将发表全国讲话 汇报本地疫情和我国准备采取的下一步

（早报讯）李显龙总理明天上午11时将通过个人面簿页和新传媒电视频道，就本地冠病疫情和我国准备采取的下一步，发表全国讲话。

李总理今天（3月23日）下午在面簿贴文宣布这个消息。这是冠病疫情在2020年初暴发以来，李总理第九次就疫情形势发表全国讲话。

他在贴文中说，随着这一波奥密克戎疫情消退，我国疫情一直在改善，新加坡人也正在逐渐学会与病毒共存。

卫生部长王乙康本月11日曾在政府抗疫跨部门工作小组记者会上说，根据七天移动平均病例，本地冠病病例已在上个月26日达到顶峰，病例之后会逐步稳定减少。

近几周，社区病例增幅持续放缓，前天的每周病例增长率为0.74，连续21天低于1。

随着本地疫情趋稳，交通部长易华仁本月初在国会辩论交通部开支预算时也说，我国下来的目标是允许所有完成疫苗接种、来自“低风险”和“一般旅游类别”国家和地区的旅客入境时免隔离。

李总理上一次发表全国讲话是在去年10月9日。