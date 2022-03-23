圣淘沙试行无人机送餐 七分钟可到圣约翰岛

（早报讯）圣淘沙展开无人机送餐服务试行计划，七分钟内即可将外卖餐点送到圣约翰岛上。

这项无人机送餐服务由圣淘沙发展局、新科工程与外送平台foodpanda合作推出。试行计划从即日起到下个月9日展开，将圣淘沙岛上食肆的餐点通过无人机送到圣约翰岛上。

试行期间，指定用户通过foodpanda应用程序点餐后，foodpanda送餐员将餐点送到圣淘沙丹戎海滩上的送餐点，再由无人机在七分钟内送到圣约翰岛上。

试行过程中，飞行控制员可以同时控制四台无人机，每台DrN-35无人机可以承载10公斤的餐点，速度最快可达每秒10米。因此，无人机外送大大节省了人力和物流成本，特别是提高了偏远地区的送餐效率。

目前，无人机可运送的食品种类包括饭盒、沙拉和鸡翅等简餐和罐装饮料。

圣淘沙发展局策划署长李则贤说：“这次与新科工程和foodpanda展开合作，测试无人机送餐的可行性和稳定性。正式投入运作后，我们也希望将这项服务拓展到其他南部岛屿上。”

新科工程的无人驾驶飞机系统副总裁张世顺说，试行期间预计可完成60份订单，让他们以此观察相关服务的挑战、可行性与顾客的反馈。

他也说，安全性是无人机送餐服务的重要考量。在指定路线下，无人机不会以直线飞往岛上，而主要沿海岸飞行以避开树木等障碍物。

此外，无人机控制员也都受过充分训练，以应对紧急情况。

张世顺说：“点餐顾客也会收到简单的安全提醒，例如和无人机保持至少五米的距离。”

天气也是无人机送餐服务的关键因素。因此在开始送餐前，控制员将留意天气预报。一般上，无人机在微雨下仍可飞行，但如果飞行过程中天气恶劣，则必须先降落到安全地点。

foodpanda的营运主管米罗巴诺维克（Miro Banovic）说，无人机在一趟飞行中可以同时完成几份订单，因此在五到七位顾客共同分摊下，每人大约须支付六到八元的送餐费。这包括了送餐员先将食物送到无人机控制中心，再由无人机送往岛上的运费。