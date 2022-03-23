散播儿童性虐视频引国际刑警关注 男子监一周

（早报讯）男子自中学开始从网上下载大量性爱视频，也于三年前在网上群组散播儿童性虐视频，结果被国际刑警盯上，我国警方最终将他逮捕归案，并从他家搜出超过8000多段猥亵视频和照片。

现年33岁的张阳聪（译音）案发时在银行担任业务分析员。他今天（3月23日）承认一项抵触影片法令的控状，另一项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢一周。

根据案情，国际刑警怀疑一个本地的IP地址涉及在网上散播儿童性虐视频，因此在2019年4月16日通报我国警方。

警方迅速展开调查，并通过IP地址确认被告身份，最终将他逮捕，也从他家搜出一台手提电脑、一个硬盘和一架手机。

藏5179张不雅照 3011段猥亵视频

警方后来发现被告的电子设备中，藏有5179张不雅照和3011段猥亵视频，其中九段视频与儿童性虐有关，受害者包括婴儿和四岁儿童。

被告坦承他在2018年中旬开始使用一个网上聊天应用程序，他当时原本只是想要通过这个应用程序查找有关二手羽毛球的广告，但他后来加入一些群组，并从群组内下载好几段性爱视频。

其中有人在群组内询问有关儿童性虐视频，被告于是把自己早前下载的一些相关视频发给他，因此引起国际刑警的关注。

15岁就开始下载不雅视频

被告坦承自己出于好奇，从15岁开始就从网上下载大量成人性爱和儿童性虐相关视频，供自己观赏。据他估计，他这些年来下载有关儿童性虐视频多达600个。