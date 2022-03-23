“明星律师”萧丁明卷新案 纪律审裁庭判行为失当

（早报讯）承认对女职员动粗旧案未了的“明星律师”萧丁明，又被爆卷入新案，再度被纪律审裁庭调查。

这起案件围绕“猎美男”（Manhunt）男模特儿选秀赛创办人刘镔澳的遗产分配案。刘镔澳2018年去世后，萧丁明担任遗产执行人，但遗产受益人随后向律师公会投诉他的行为失当。

萧丁明原本面对五项指控，纪律审裁庭日前判其中两项触犯律师专业法令的指控成立，案件交由三司决定纪律处分。

首个成立的指控显示，萧丁明担任遗产执行人的同时，也安排自己的律师楼Samuel Seow Law Corporation（SSLC）处理遗产事宜。根据规矩，遗产执行人不得谋取私利，但身为律师楼唯一股东的他将从中获益，因此涉及利益冲突。

在这个情况下，萧丁明必须通知遗产的10名受益人，如果所有人仍同意这安排，或死者在遗嘱特别注明允许遗产执行人这么做，他就有权照常进行。萧丁明答辩时指出，受益人当时知道律师楼由他管理，也明白他将从中获益，但没人提出反对。

纪律审裁庭却认为，萧丁明没有清楚向受益人解释情况。他们或许不知道有规矩限制他从中获益，因此可能在未考虑整个情况前就给同意，这不能让萧丁明取得“豁免”权。

其中两名遗产受益人也指SSLC狮子开大口，要求七万多元律师费，远远超出之前拟定的5000元。这件事原本没有揭露，两名受益人是因不满遗产分配过程被拖延，在2019年与萧丁明打官司时，收到匿名人士的通报，才惊悉此事。

这笔律师费用将直接从遗产扣除。身为遗产执行人，萧丁明应该质疑这笔费用，要求律师楼做出交代，及通知所有受益人，但他同时是SSLC的执行董事，双重身份有明显的利益冲突。

但萧丁明却把其他受益人蒙在鼓里，事件爆出的数个月后都没有通知他们真相。他也选择与两名受益人私下和解，这笔费用最终如何解决都紧紧保密，律师公会指这行为违背了遗产执行人的义务。

律师公会提出的其他指控，包括指他违反法律专业（专业行为规章），这规章限制和律师客户的关系。虽然遗产分配事宜由萧丁明的下属处理，萧丁明本人没担任此案的法律顾问，纪律审裁庭认为规章不能用在他身上，判这些指控不成立。

庭上揭露，萧丁明2019年被爆对女职员动粗后，心情跌至谷底且深受创伤。纪律审裁庭表示能体恤萧丁明当时的感受，但认为这没有影响他明白此案的利益冲突，及作出相关回应的能力，更指他身为拥有23年资历的律师，本应了解他所需承担的基本职责。