离膜科技控股计划把股票分拆

（早报讯）离膜科技控股（Memiontec Holdings）将把股票分拆，1股分拆为3股。

离膜科技控股周三（3月23日）股价涨11.565％至0.82元。

这股票分拆计划有待获得新交所原则上批准以及公司股东在来临的常年股东大会上批准。

离膜科技控股周三晚间透露股票分拆计划时表示，股票分拆对公司和股东有好处，因为：一、股价更低将是股票对投资者更负担得起，从而鼓励更多投资者参与，也有利股票交易的流动性；二、股东数目可能因为可交易的股票增加而增加，因此扩大公司的股东基础。

公司目前缴足资本1263万元，共计2亿2025万7000股。在股票分拆计划下，公司将发出并分配4亿4051万4000股新股给股东，这将使股票分拆后，1263万元的缴足资本将有6亿6077万1000股。

如果分拆是在3月23日完成，分拆后股票的理论价格将是0.2237元，这是基于之前一个月里的0.6712元最低单日加权平均价计算。但公司不保证股票分拆后的股价将等于或高于这个理论价格。

公司之前宣布将派发每股0.209分的终期股息，这有待股东大会批准。董事会打算把股票分拆的股票注册截止日期定，定在终期股息的股票注册截止日期之后，因此股票分拆计划下发出分配给股东的新股将不会享有终期股息。

离膜科技控股相信是今年第一只遭新交所监管公司（SGX RegCo）发布“小心交易”（Trade with Caution）提醒投资者谨慎交易的股票。监管公司在1月中指出，离膜科技的股价从去年8月3日的0.24元，涨至今年1月12日的0.95元，大涨了0.71元或295.8％。

监管公司调查后发现，有一组账户大幅买入离膜科技的股票，占买入交易量33.7％。其中过半交易是这组账户持有人之间的交易。监管公司已将此事提交给当局，以采取必要行动。