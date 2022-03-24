（早报讯）本地股市摆脱美国联邦储备局加快升息的阴影，新加坡海峡时报指数昨天（3月23日）上升14.09点或0.42％，闭市报3364.26点。

对能源价格上涨、供应短缺和通胀的担忧再次让投资者感到不安，华尔街隔夜股市再次显著回落。

纳斯达克指数跌1.32%，道琼斯工商指数跌1.29%，标普500指数跌1.23%。

本地今天（24日）值得关注的股票如下：

*翱兰国际（Olam）今早表示，基于乌克兰持续冲突造成当前市场状况，旗下翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称OFI）将不会如预期在今年第二季度进行首次公开售股（IPO）。

集团表示，它仍致力于寻求让该业务公开上市，并将“在考虑目前市况后，持续评估此类上市的合适时间”。

*吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust，简称KIT）今早宣布目前正在对旗下的澳大利亚化学品分销商Ixom所有股份进行战略审查，以期从该业务中释放出潜在价值，从而促进信托的发展并最大限度地提高单位持有人的长期回报。这项工作是信托定期资产审查过程的一部分，符合它2021年底进行经过战略审查后重新制定的战略。

信托管理公司将就战略审查委任财务顾问，并通过财务顾问与各方进行初步讨论，以评估各种选项的可行性。信托无法保证这项战略审查会促成任何交易，也无法保证双方将达成任何明确或具有约束力的协议。

*腾飞印度信托（Ascendas India Trust）今早宣布将以21.5亿印度卢比（3870万新元）买下位于新孟买潘维尔Arshiya自由贸易区的33万平方英尺的仓库。

它已就此订立了收购Anomalous Infra公司的全部发行股本的最终协议，后者拥有以上仓库。信托之前已在2018年2月向Arshiya集团收购了这一带六个营运中的仓库，总可出租面积为83万平方英尺。

*承包商高峰控股（Alpina Holdings）子公司Digo Corporation和太阳能公司Terrenus Energy联合标得建屋发展局SolarNova计划第六阶段的装置太阳能光伏系统合同。两家公司正在商讨组成合资公司，以进行这个合同项目。该股昨天涨10.42％至0.265元。