持刀男子遭警员击毙 居民听到骚乱声

（早报讯）昨天在明地迷亚路组屋，挥刀吼叫拒绝听从指令，持刀冲向警员遭开枪击毙的男子，证实是64岁的黄英贵（译音，Ng Eng Kui）。受访居民说，事发时曾听到骚乱声，之后听到“砰”一声巨响，推测是枪声。

新加坡警察部队在昨晚（3月23日）召开新闻发布会指出，当局是在昨天下午4时07分接到报案，指一名男子在明地迷亚路第33座组屋附近持刀，并大声吼叫。男子在警方多次警告后仍乱挥刀子，拒绝听从指令，并拿刀冲向警员，遭警员开枪击中胸口，送院后不治。

死者证实是64岁的黄英贵，住在上述组屋的6楼。

受访居民表示，昨午4时许曾听到一阵骚乱声，之后还听到“砰”一声巨响，推测是枪声。也有居民称，死者平日独来独往，看到邻居街坊都会打声招呼。

记者昨晚10时50分走访案发现场，警方已在6楼单位外拉起封锁线，地上还散落着一些证物。有两名警员驻守在附近电梯口，维持现场秩序。

住在7楼的居民哈斯娜（60岁，销售员）说，她下午4时10分曾听到一阵持续5到10分钟的骚乱声，伴随着一名男子的吼叫，以及丢东西的声音，最后听到“砰”一声巨响，像是枪声。

“似乎也隐约听到哭泣声。我和邻居害怕极了，过了一阵才跑到楼梯口俯看发生什么事。”

住在6楼同层的林姓居民（53岁，送货员）事发时刚好接送儿子，回家后才发现许多警员在场。他说，死者在这里住了至少八年，平时碰面会打个招呼，也曾看过死者和朋友在附近咖啡店喝酒聊天。

住在5楼居民诺海妮（64岁）说，每晚都会听到楼上传来敲击或丢重物的声音，让她没办法入眠，推测是死者所为。

记者之后也走访了附近第27座组屋的长城咖啡店。

一名熟识死者的女居民表示，她与死者自小就认识，在邻里一起长大，后来旧组屋拆迁两人才陆续搬到这座组屋，约有二三十年。“阿贵（死者）人很好，没什么脾气的，但不知怎么的，这几年人就变了，精神也不大好。”

女居民还说，案发的前晚才看到死者下楼买烟，没料到隔天就出事。