【总理全国讲话】3月29日起 社交聚会人数放宽至10人 户外可不戴口罩

（早报讯）下周二（3月29日）起，社交聚会人数限制将从目前的五人放宽至10人，人们在户外也可选择不戴口罩，但室内仍须戴口罩。

李显龙总理今早（3月24日）发表全国讲话时宣布调整一系列安全管理措施，包括允许75％居家办公的员工返回工作场所上班。超过1000人出席的大型活动，人数限制设在场地容量的75％。

总理解释，由于病毒在户外传播的风险显著较低，人们在户外可选择不戴口罩，但室内仍须强制戴口罩。安全距离规定则维持不变，不戴口罩时仍须保持一米距离，以确保把传播风险降至最低。

根据卫生部文告，可不戴口罩的户外场所包括：组屋底层、组屋零售商店外的走道、巴士站、有自然通风的巴士转换站、开放式空间如公园、草场和自然步道，以及露天的有盖走道和桥梁。

须戴口罩的室内场所则包括：办公楼、购物商场、电梯、巴士和地铁、小贩中心、咖啡店、湿巴刹、组屋零售商店和其他店屋，以及课室和图书馆内。

李总理说，我国的抗疫之路已来到一个重要里程碑。绝大部分人口已完成冠病疫苗接种，几乎所有符合条件者也已注射追加剂。

他指出，奥密克戎变种毒株引发的疫潮顶峰已过，并正在消退。很多人也曾染疫并已康复，因此我国人口的群体免疫力更强了。

关键的是，本地医疗系统仍保持坚韧，尽管在奥密克戎疫潮最严重时承受相当大的压力，但仍挺过了难关。如今医疗系统的负担依然沉重，但看诊压力已放缓。

总理说：“在决定多快放宽限制、放宽多少的时候，我们深知不能让医护人员和医疗系统所承受的压力达到极限。这会导致医护人员负担过重，让急需治疗的冠病和非冠病患者面临危险。”

与此同时，我国也必须衡量严苛防疫措施对企业和经济的影响，以及对孩童学习、或是年轻人、家庭和社群之间的互动交流所带来的影响。

“在考虑了所有因素后，我们相信我国已做好准备，果断地迈向与冠病共存。”