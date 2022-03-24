听障或学习障碍学生和教师上语文课时可不必戴口罩

（早报讯）下周二（3月29日）起，人们在户外可选择不戴口罩，室内仍须戴口罩，但教育部和幼儿培育署将允许有听障或学习障碍等特需学生和教师在上语文课时除下口罩。

教育部长陈振声今天（3月24日）在政府抗疫跨部门工作小组记者会上宣布这项消息。

目前，六岁及以上的孩童只要踏出家门都必须戴口罩。戴口罩虽然能为孩童提供保护，但对于有听障或学习障碍的孩童学习语言和读写技能时却造成不少挑战。

有鉴于此，教育部和幼儿培育署将允许学校、学前中心以及早期介入服务中的特需孩童和教师在上语文课时除下口罩，以便更好地支持这些学生的学习和发展。

这些特需学生包括听障、语言障碍，以及有读写障碍等学习障碍者。

教育部和幼儿培育署在今天发布联合文告中说，政府有意在下一阶段让所有小一和小二师生在上语文课时，也可不必戴口罩，但稍后才会公布更多细节。

到时，这项上语文课时可不戴口罩的措施，将延伸至所有学前中心、全国小学、回教学校，以及特别教育学校。

上述新措施不适用于补习中心和增益活动中心等场所，这些业者仍必须遵守现行的安全管理措施。

根据政府抗疫跨部门工作小组发布的文告，3月29日起，人们出门后在户外可以选择不戴口罩，但一旦到了室内仍然必须戴口罩。

尽管如此，政府鼓励人们即使在户外也应该戴口罩，尤其在拥挤场所，保护自己也保护他人。

室内场所指的是所有进出口的建筑，如办公楼、商场、小贩中心和咖啡店，以及巴士和地铁等公共交通工具。

有屋顶遮盖但开放的空间，如组屋底层、巴士车站，以及自然通风的巴士转换站等，属户外场所。