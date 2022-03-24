本地医院开始还非冠病“债务” 一些冠病设施恢复照顾慢性病患

（早报讯）本地医院将逐渐把工作重点转回非冠病病患的长期护理，包括开设更多疗养院扩大本地长期护理能力。

卫生部长王乙康今早在政府抗疫跨部门工作小组记者会上说，目前在加护病房的冠病病患已回落至低于30人，因冠病住院的病患数也从巅峰时的1500人回落至约1000人

他说：“然而急诊部门仍面对压力，每天仍有很多病患求医，所幸病患人数在缓慢地减少中，从三月初的七天每日平均2800起，跌至目前的平均2500起，降低了约10至15%。”

因冠病而缺席的医疗人员也有所下降，从3月初的2.7%降至目前的2%。

他指出，目前到医院急诊部门的病患绝大部分都是非冠病病患，他们当中大多都患慢性病，在过去两年来由于疫情而无法频繁地进行复诊。

卫生部将这种慢性病患回归情况形容为“日常运作债务”（Business-As-Usual debt），这份债务终究须偿还，因此成为疫情以外医疗系统所必须面对的情况。

王乙康指出，推动本地将需要推出长期措施来解决这一问题，为此卫生部将推出四个策略。这就包括把注意力转移至服务医院内的非冠病的慢性病病患，医院也已把之前用以对抗疫情的人力和床位转为护理这群病患。

第二时扩大长期护理能力，包括在下个月内分别在巴西立、波东巴西和亨德森开设三家疗养院。王乙康指出，目前一些的住院的病患是在等候疗养院的床位，这有助于缓解这一情况。

另外，卫生部也将继续使用冠病治疗设施，包括将位于淡滨尼的设施转换回疗养院。目前作为冠病治疗设施的盛港社区医院也将调整运作以照顾盛港综合医院的慢性病患。

卫生部也将加强与现有的私立医院的合作，如莱佛士医院和安微尼亚山医院（Mount Alvernia Hospital）等，让他们继续帮助护理情况稳定，患有长期冠病的急诊部门病患。