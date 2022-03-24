4月1日起只要已完成接种 入境后不必隔离

（早报讯）从4月1日起，所有已接种的航空和海路旅客以及未完成接种的12岁及以下孩童，不论来自哪个国家或地区，可几乎没有限制的入境我国，但他们得在出发前48小时内做冠病检测。他们抵境后也无须再做抗原快速检测或遵守居家通知。

政府抗疫跨部门工作小组宣布，从下个月起实行疫苗接种者旅游框架（Vaccinated Travel Framework）。在新框架下，我国将根据旅客的疫苗状态实行边境措施。从疫苗接种者旅游通道（VTL）转到新框架是个决定性的一步，这能允许新加坡重开国门，重新与世界连接起来。

交通部长易华仁在今天（3月24日）举行的记者会上说，在新框架下，符合条件的旅客无须乘搭疫苗接种者旅游通道（VTL）航班或渡轮，也无须申请任何通行证。

他也说，政府会在下来两到四周继续观察本地和国际局势，若情况改善，预计能在4月中取消出发前检测的要求。

另外，政府也会进一步简化国家及地区的风险分类，分为一般旅游类别（General Travel）和限制旅游（Restricted）类别。眼下，所有国家和地区都列入前者；日后，若某个国家疫情生变，例如出现会严重影响公共卫生的新毒株，才会列入限制旅游的名单。我国会更严格对待受限制的国家和地区，包括规定短期旅客来新前须申请入境许可。