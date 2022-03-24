总理全国讲话提振市场情绪 本地股市周四早盘起0.8%

（早报讯）李显龙总理今早（3月24日）发表有关本地冠病疫情和我国动向的谈话，宣布放宽多项疫情措施，提振了投资者情绪，航空、旅游和交通股等“重开股”强劲上扬，使得我国股市今天低开高走、逆势而上。

截至周四中午12时，新加坡海峡时报起26.83点或0.8%，报3391.09点，盘中最高点是3393.14点，最低点3351.52点。

李显龙总理今早11时开始发表题为“迈入新阶段”的全国讲话时指出，奥密克戎高峰期已过，是时候果断地迈向与冠病共存的阶段。从下周二（29日）起，我国放宽多个疫情限制措施，如可10人聚会、大型活动人数限制放宽，跨境旅游限制也将放宽。

海指成分股方面，24只上扬，四只下跌。领涨的是新翔集团（SATS）和新航（SIA），前者起4.53%，报4.15元，后者起3.67%至5.37元。

领跌的是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和香港置地（Hongkong Land），前者跌0.44%至2.26元，后者跌0.40%至4.93美元。

DailyFX策略师杨燕在报告中说，投资者在围绕乌克兰战争的地缘政治不确定性和日益收紧的货币政策之间做出权衡，导致纳斯达克指数周三回落。

美国联邦储备局多名官员周三指出，随着大宗商品价格不断上涨，联储局试图遏制40年来最高水平的通胀，该央行将加息50个基点。由于世界列强考虑进一步制裁俄罗斯，原油价格今早又回到120美元以上。

欧盟和北约领导人周四将在布鲁塞尔举行会议，讨论进一步制裁俄罗斯入侵乌克兰的行动。一些欧盟成员国周二建议，欧盟应加入美国和英国的行列，禁止从俄罗斯进口石油和天然气。

不过，杨燕认为，这个情况近期内不太可能发生。德国表示，这些能源进口对欧洲的能源安全至关重要。欧洲约有四分之一的原油和三分之一的天然气供应来自俄罗斯，这突显出双方在能源领域的紧密联系。

尽管如此，对俄罗斯的进一步制裁可能会破坏乌克兰和俄罗斯之间的外交对话，阻碍停火协议的达成。东欧地缘政治紧张再度升级可能引发投资者对乌克兰战争拖沓的担忧，为大宗商品价格的进一步上涨铺路。这可能转化为更高的通胀，并促使世界各地的央行采取更激进的手段收紧货币政策。

新加坡银行首席经济师曼索（Mansoor Mohi-uddin）指出，投资者现在将担心，若美国核心通胀没有显示出见顶的迹象，或者飙升的石油价格持续推高通胀预期，联储局在5月和6月开会时可能加速加息，投票赞成上调50个基点，而不是以25个基点的幅度加息。

尽管仍维持联储局在接下来的会议上加息25个基点的看法，但曼索提醒，联储局的鹰派立场将持续推高美国国债收益率，同时给风险资产带来短期阻力。

个股消息方面，继翱兰国际（Olam）今早宣布旗下翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称OFI）上市计划有变后，股价下挫7%，报1.74元。

集团今早表示，基于乌克兰持续冲突造成当前市场状况，OFI将不会如预期在今年第二季度进行首次公开售股（IPO）。

不过，它仍致力于寻求让该业务公开上市，并将“在考虑目前市况后，持续评估此类上市的合适时间”。