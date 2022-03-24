兀兰和大士关卡不提供检测首日 虽有车龙通关顺畅

（早报讯）兀兰关卡和大士关卡今天（3月24日）起不再为马来西亚货车司机与跟车员提供入境冠病检测，虽然一些货车得排队，货车通关还算快捷。

记者今早走访兀兰关卡时发现，早上7时30分至9时的货车数目不多，即使有车龙，但车龙还在移动。早上9时，明显有更多货车排队通关，从原本的一条通关车道增至两条，一路回堵到马来西亚关卡。

柔佛罗厘同业公会会长王俊业受访时说，新措施实施首日，不少业者采取观望态度或是今早才开始让车队人员前往检测，所以早上通关货车的数目会比较少。他相信通关时间比较短，因为司机和跟车员不必在关卡进行检测与等候结果，出示事前的检测结果呈阴性就能顺利通关。

“中午之后的车量会增加，9时之前两条通道都是空的，过后拥堵是因为大家一起抵达。我们预料这两天会有一些不顺畅，应该过后就会慢慢适应。”

在马来西亚经营养鸡场的其祥食品集团（新加坡）每天为新加坡供应大约4万只鸡，平均有八辆货车每天要进入我国。公司业务发展主任沈宝源受访时说，还未收到任何送货被延误的消息，相信通关相当顺利。他也认为新加坡这个新的条例利大于弊，省下的时间成本远大于额外检测费用的成本。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇今天（3月24日）也在记者会上透露，正在和马来西亚商讨全面恢复新马陆路旅游，让已接种疫苗者通关。

王俊业开玩笑地说：“随着互相放宽，我们的话题应该会回到疫情前，抱怨车太多、桥不够宽，关卡不够大，流程不够快。”