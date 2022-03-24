4月1日起 完成接种旅客无须隔离或检测 可进出新马陆路关卡

（早报讯）4月1日起，所有完成冠病疫苗接种的旅客，不论乘搭哪种交通工具，都可自由进出新马两国的陆路关卡，无须接受隔离或检测。

李显龙总理和马来西亚首相依斯迈沙比里今天（3月24日）下午发表联合声明，宣布这项消息。

两人今天稍早时通话，同意进一步开放新马两国的陆路与航空边境。

依斯迈沙比里在声明中说：“随着马来西亚从2022年4月1日起向国际旅客重新开放边境，我们将在促进与邻国新加坡的跨境旅游方面，实现另一个重要里程碑。今天的宣布反映了两国之间长期的关系和多方面的合作，以及牢固的民间关系。这必将有助于复苏工作，对两国人民的经济和生活产生积极影响。”

李总理也在声明中说：“新加坡和马来西亚有着深厚、友好和多面向的关系，以及牢固的民间关系。今天的宣布是我们过渡至与冠病共存的重要里程碑。它反映了双方在整个疫情期间的有力合作，并将帮助两国在这场危机中越战越勇。”

我国贸工部今天下午也发文告说，从3月31日晚上11时59分起，所有完成疫苗接种的旅客和未接种疫苗的12岁及以下儿童都可通过新马陆路关卡进入我国，无须进行离境前检测或无人监督的抗原快速检测（ART），也无须履行居家通知。这也适用于完成疫苗接种的马来西亚货运人员。

除了指定的疫苗接种者巴士服务之外，完成疫苗接种的旅客也可乘搭私家车，如汽车和电单车，越过新柔长堤或大士第二通道。新加坡和马来西亚也在逐步恢复其他交通方式，包括跨境公共巴士服务。