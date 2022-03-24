数次酒后动粗闹事 男子监32周

（早报讯）男子数次发酒疯，不仅动手暴打七岁儿子，还动手把陌生女子推到马路上，险些就被巴士撞。男子在庭审时却称自己在冠病期间丢饭碗，深陷酒瘾才造成一连串问题，遭法官斥责“为自己的暴行找借口”。

被告约书亚（Joshua Amos Davies，29岁）今天（3月24日）承认蓄意伤人、鲁莽行事威胁他人安全等五项罪名，余三项交由法官一并考虑后，被判坐牢32周。

案情显示，被告于2020年10月21日早上11时许用暴力对待儿子。他在事发前喝了四罐啤酒，醉醺醺跑到前妻住家。前妻当时出门，家里只有七岁儿子、九岁女儿和前妻的母亲。

被告觉得房子有臭味，气得质问孩子和前妻母亲，并要儿子清理猫粪。然而，就在儿子打扫猫粪时，被告突然刮了他一巴掌，儿子吓得放声大哭，被告却继续把儿子推倒在地上。

在被告的粗暴对待下，儿子两颗门牙断裂，嘴唇割伤流血，两天后看医生时还在申诉颈椎（cervical spine）处疼痛。

庭上揭露，被告自2019年3月起就受到个人保护令限制，不能对前妻和两个孩子施暴，但他无视禁令再对儿子动手。

2021年3月9日，被告与朋友连续喝了四小时的酒，清晨6时许驾电动脚踏车返家，结果在人行道撞到正走向巴士车站的女路人。该女路人和女同伴当时与被告起争执，两人离开之际，女同伴指被告已经喝醉，不应该继续跟醉汉讲理由。

女同伴的话当场惹怒被告，他走向前推女同伴的肩膀，导致她踏出人行道。就在这时，一辆巴士刚好驶入巴士站，所幸巴士车长及时刹车，避免了意外。

巴士车长质问被告为何把人推到马路上，被告却跟车长吵了起来。车长于是通知上司，由上司报警。

除此之外，被告也曾在酒后砸破邻居的窗口，还在上门探访朋友时把朋友的花盆从三楼丢下。控方指他不顾他人安全，轻易因小事动怒，案底累累却没改过自新，促请法官重判。

法官斥责被告，暴力不会解决任何问题，下令他与辅导员见面探讨如何戒除酒瘾。