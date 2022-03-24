怒打罗厘司机 移民局人员判监26周罚2000元

（早报讯）声称差点被转弯的罗厘撞，在兀兰关卡负责指挥交通的移民与关卡局人员喝令罗厘停车，还怒打罗厘司机。整个打人过程被人拍下，随后在网上疯传，移民与关卡局人员也因此付出惨重代价，昨天（3月23日）被判坐牢26周和罚款2000元。

控方斥责，这是本地发生最严重的执法人员使用暴力事件之一，被告在光天化日之下殴打手无寸铁且较他年长的受害者，事后也未及时通报上司，直到上司发现被疯传的视频，回过头才查出被告的身份。

被告阿利夫（29岁）承认一项蓄意伤人和一项抵触防止骚扰法令的控状，另一项交由法官下判时一并考虑后，昨天被判刑。他不满刑期，通过律师提出上诉。

根据案情，被告案发时在移民与关卡局工作约三年，受害者是51岁马来西亚籍罗厘司机。

2018年12月21日下午4时35分，被告在兀兰关卡附近负责指挥交通，他当时看到一辆罗厘在交界处的右边车道，因此指示罗厘司机左转，跟着排队的车龙进入兀兰关卡。

司机于是按照指示左转，但被告认为罗厘转弯时离他太近，他当场发怒，把哨子丢向罗厘，击中罗厘车门。

被告接着示意司机把罗厘停在路旁，司机以为被告要检查他的护照，于是按照被指示把罗厘停好后下车。

就在这时，被告突然冲上前，二话不说紧紧捉住司机脖子，多次推撞他，还大力殴打司机后背和后脖子等处。

正在附近执行任务的同事，在接到几名司机的通知后赶紧上前阻止被告，可是被告根本听不进去，持续殴打司机。

同事当时目击被告拿出警棍，并作势伸腿踢向司机，但被告却称这么做只是为了吓唬对方。

被告过后停手，让司机离开，但他事后也未上报此事。

不过，被告暴打司机的过程已被人拍下，视频被上传至互联网后引起关注，被告的上司后来凭着视频确认被告身份。

罗厘司机案发后看医生，证实头部、脖子和腰部被殴打致伤。

律师代为求情时指，被告当时是因为感觉罗厘险些撞到他，才会一时情绪失控做出这样的举动，他事后懊悔不已。