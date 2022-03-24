孕妇腹痛不治流产 指院方把胎儿遗体当医疗废物处理

（早报讯）感染冠病出现症状的同时也感到剧烈腹痛，怀胎20周的初孕妇女称，到竹脚妇幼医院急诊室苦等四小时被告知胎儿“应该已经死亡，不需要做超声波”，随后更独自把胎儿排出体外。妇女还称院方手术处理不当，术后把胎儿尸体当医疗废物丢弃，让她身心严重受创。

社交媒体最近流传一则匿名贴文，一名妇女声称在2月感染冠病，当时她初次怀胎，已有20周身孕。她在染病时出现冠病症状，更一度感到剧烈腹痛，到多家医院求医被拒后，最后前往竹脚医院急诊室。

“我在下午约2时抵达，苦苦哀求后被要求在外等候三小时。期间我腹痛不止，还一度大量出血，才被安排进入病房。”

据她所说，医生在傍晚约6时为她诊治，她提出检查胎儿的要求后，不料却被告知胎儿“应该已经死亡，不需要做超声波”，让她痛哭欲绝。

“医生随后去叫高级医生，我独自一人在病房里痛哭。突然我感到腹部一阵挤压，还没反应过来却发现我已经把胎儿排出体外。”

妇女称，护士在10到20分钟后发现异样，她被运送过程中晕厥，醒来后被告知已流产。

“我要求医院归还胎儿的遗体，好为他处理身后事。医院称需安排殡葬人员接手遗体妥善处理，不料医院后来通知我们，胎儿的遗体已被当作医疗废物处理。”

此外，妇女也指为她进行手术的医生处理不当，自己冠病康复后找主治医生复诊，发现腐烂的胎盘仍遗留在体内，险些导致她失去生育能力。

“这次的经历让我的身心严重受创。我知道医疗系统因为疫情而面临负荷，但这样的事应该发生吗？”

竹脚妇幼医院妇产科系主席陈学崐教授今天（3月24日）下午发表声明说，院方已知晓有关的贴文，并严肃看待病患的反馈，调查工作正在进行中。

不过，院方根据现有信息全力追查病患不果，呼吁病患联系医院。

“我们关心病患的情况，希望能有机会解答她的疑问，并给予必要的支持。”

竹脚医院：未发现与贴文中账单日期吻合的病例

陈学崐教授晚间发出第二份声明表示，贴文中所叙述的事迹和显示的账单信息有出入。竹脚医院经过初步调查，没有发现和贴文中账单日期吻合的病例。

他重申，患者的健康是医院的首要任务，竹脚医院不会拒绝需要求医的患者。

竹脚医院的紧急妇幼中心全天侯运作，为早期妊娠（怀孕不到22周）、妊娠后和急性妇科疾病病患提供紧急护理。

当病患到达急诊室时，医护人员会根据病情的严重程度和紧急程度进行分类和护理。由于个别病患情况可能会迅速演变得更加危急，医护人员会按需要为等候的患者进行筛查和重新分类。

紧急程度最高的病患将立即得到治疗，而中等紧急程度患者的平均等待时间在30分钟以内。医护人员将监测有流产风险病患的生命体征，也安排病患坐在轮椅或手推车上休息，在必要时转移到监测区。在此期间，护士会随时回应和照看病患。

若病患正在经历流产，医护人员会采取所需护理，包括为病患进行超声波扫描，以确保没有明显的遗存受孕产物（即妊娠结束后留在子宫内的组织）。若发现大量产物，则可能需要排清子宫，并重复超声波检查。

如果病患在妊娠首三个月后流产，院方将提供住院选项以进行监测。患者保有认领胎儿遗体的权利，只需填写表格反映选择。未经认领的遗体将根据患者的选择，送至医院验尸房进行安葬或火化，不会作为医疗废物丢弃。

陈学崐教授说：“我们关心病患的情况，希望能有机会解答她的疑问，并给予必要的支持。”