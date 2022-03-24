地铁上高喊有炸弹 少年须接受缓刑监督评估

（早报讯）拎着黑色背包上地铁，高喊一声“我有炸弹”，还恫言要在地铁上引爆，少年的另类举动引起恐慌，他因此惹官司。

现年17岁的被告今天（3月24日）承认四项罪名，包括抵触防止骚扰法令、偷窃及纠众闹事。由于被告干案时未18岁，媒体不能报道任何会泄露他身份的资料。

案情显示，2019年12月26日，被告与一群朋友乘搭一列从后港开往实龙岗的列车。他坐在座位上，玩弄背包假装按下“按钮”，还高声宣布：“我背包里有C4炸弹。我们要炸掉整个地铁站，在地铁上的每个人都会死。”

他把背包放在座位下，用手遮住双耳，还高呼“真主伟大”（Allahu Akbar）。这一幕被他朋友拍下且上传至社交媒体，隔天就有人报警举报。

控方指被告的这番行为具有威胁性，地铁上的乘客听了料感到恐慌，被告因此触犯防止骚扰法令。

控状显示，被告从14岁开始干案，他当时怂恿朋友冒充警员，打电话给另一名男子。

被告也与同伙联手到当店偷金链。2020年1月16日，被告走进后港的一家当店，假装试戴金链，转身就跑。同伙过后卖掉金链获得6520元，被告分得其中150元。

此外，被告在去年5月也涉及纠众闹事案，与其他四人轮流暴打一名18岁受害者，导致对方头部受伤。

来自Kalidass律师事务所的代表律师Vadi PVSS求情时指出，被告之前跟父母闹不和后结交损友，才会误入歧途。

针对这起事件，律师称被告看到网络上流传的类似恶作剧片段，纯粹为了好玩和想“跟风”，他不知道举止将闯大祸。

律师说，目前报读工教学院的被告已经下定决心改过自新，与父母也和好如初，恳求法官念在他年纪尚轻，给他改过自新的机会。

法官下令被告接受评估，以鉴定他是否合适接受缓刑监督。案展5月23日下判。