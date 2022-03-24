男子忧请病假丢工作 病假期间照上班被判监

（早报讯）声称刚找到新工作正处在试用期，男子出现咳嗽症状后，担心拿病假会影响工作，在五天病假期间仍如常出门买饭、接孩子和上班，结果他因为隐瞒病假，最终丢了工作，还锒铛入狱七周。

35岁被告廖智祥今天（3月24日）承认一项抵触传染病法令的控状。

2020年3月27日下午2时40分，被告因出现咳嗽症状而到诊所看诊。医生当时发现被告发烧至38度摄氏度，因此表明会开病假单给他，也叮嘱他在病假期间不准出门。

被告当时告诉医生，他刚找到新工作，因此很难请病假，结果他不等医生开出病假单，就离开诊所。同一天，他跑到小贩中心、购物中心和其他组屋单位，前后在外逗留长达九个小时。

他后来在28日和29日也接连出门到小贩中心和其他组屋单位，30日和31日则到公司上班，两天都工作超过11个小时才回家。

律师代为求情时称，被告到医院看诊前两天，我国政府刚宣布出现上呼吸道感染症状的人，需拿五天病假且不得出门，但他当时并不熟悉相关措施，不清楚须待在家里。

律师指，被告当时主要出门帮家人买饭、到父母家接送孩子和到公司上班，而被告至始至终都没有确诊冠病，没有人因为他染上冠病。

被告当时在一家香烟分销公司上班，需要走访多个便利店和超市。他每次在门口测量温度时，都属于正常体温。“他案发时还在试用期，他担心因为出现轻微的症状就请病假，会让老板以为他装病，进而影响他的表现。他只是一心想要保住工作，才会没有通报上司。”

不过，东窗事发后，被告立即被解雇，后来转当拭子检测员。

控方则表示，被告五天内出门至少八次，总共在外逗留约37个小时45分钟，而这期间他只有两天去工作，他也没有任何紧急的理由需要出门。（人名译音）