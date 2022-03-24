伪造印花税证书又租房给非法居留者 前房屋经纪助理判监

（早报讯）前房屋经纪助理多次伪造印花税证书欺骗税务局，又出租房间给非法居留者，被判坐牢7个月又35周。

被告庄宽荣（48岁）面对67项控状，包括64项抵触印花税法令和三项抵触移民法令的罪行。控方以其中22项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告从2014年开始担任一名房屋经纪的助理。每当那名房屋经纪从租客收取用于支付印花税的款项，就会把钱交给被告，让他代为处理印花税的事宜。不过，被告竟违背信任，私吞这些款项，并提供伪造的印花税证书。

税务局在2016年接获通报后展开调查，被告接受当局问话时坚称自己并不知道如何办理房屋租约的印花税，因此一直以来都是找一名叫“Sunny”的人代办。

为了让自己的证词更具说服力，被告在2016年12月9日还报警，说“Sunny”怕惹祸上身闹失踪，然后将报案记录复印呈交给税务局。

即便已被税务局盯上，被告仍继续伪造印花税证书，后来甚至通过自己的两家公司假意与租客达成租约，提供伪造印花税文件来中饱私囊。

被告在2018年8月3日第七次接受税务局问话时才吐露真相。除了承认为躲避惩罚而编造“Sunny”这个人物，被告也解释如何用涂改液篡改真实印花税文件上的内容，以伪造假证书。

另外，被告也在2017年至2019年为两名孟加拉籍和一名越南籍的非法居留者提供住宿。

控方指出，被告并非第一次犯下类似欺骗罪，早在2012年就因失信罪被判入狱，因此促请法官严惩，以防再犯。

代表律师替被告求情时说，被告身负养家重担，上有老下有小，为了不再次入狱，才会在一开始面对调查时撒谎，但如今非常后悔自己的行为。

税务局发文告表示，当局严正看待任何提供虚假或误导性信息以阻止调查的行为，违例者可被判坐牢高达两年，或罚款高达1万元，或两者兼施。

公众可通过官网estamping.iras.gov.sg确认印花税证书的真伪，一旦发现有异，应立即通知当局。