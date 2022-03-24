我国去年有1306起结核病新病例 较前年少54起

（早报讯）本地的结核病情况好转，去年有1306起活跃型结核病的新病例，较前年少54起。即使在冠病疫情期间，我国依旧具备足够的检测结核病能力，病患接受相关检测的机会也没有减少。

根据卫生部今天（3月24日）发布的文告，我国的结核病新病例从2020年的1360起，减至去年的1306起病例。这意味着，结核病的发病率去年为每10万人中有约32.8起病例。不过，结核病在本地仍属于地方性流行疾病，有高达三成年长人口是潜伏型结核病的感染者。

在去年患上结核病的病患中，本地出生的公民占78.6％。卫生部也透露，结核病病患仍以年长群体和男性居多。在1306起新病例中，有超过七成（73.1%）是50岁及以上的患者，男性病患则高达851人。

另外，本地去年也有117起旧病复发的病例。值得注意的是，我国也出现八起耐多药型肺结核（multi-drug resistant tuberculosis）的新病例。卫生部强调，耐多药型肺结核依然是本地一大公共卫生威胁，因为这类结核病更难治疗、治愈率较低，死亡率可高达30％至40％。

卫生部指出，结核病分活跃型和潜伏型，若确诊患上活跃型结核病，病患须立即接受治疗，医生也会为他开病假单。病患开始接受治疗后，就不具传染性，并不再构成传染风险。因此，他的工作场所或学校不会有进一步感染的风险，无须关闭。那些与患者有密切接触的人若患上潜伏型结核病，也不具传染性，可照常活动。