假冒移民局人员向女郎索性服务及近10万元 男子判监

（早报讯）听闻熟识的按摩女郎卷入卖淫案，已婚男子趁机向女郎谎称自己曾在移民与关卡局工作，也有朋友在移民部门，可以帮忙取得特别准证，在两个月内向女郎索取八次免费性服务和近10万元贿款。

被告林志伟（44岁）面对14项抵触防止贪污法令和一项抵触按摩院法令的控状。他今天（3月24日）承认其中六项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢23周和罚款6500元。

根据案情，被告在2019年3月结识来自中国的成文娟（32岁），后者在本地提供按摩服务，被告是她的常客。

同年5月11日，成文娟因涉嫌卖淫被捕，可能会被遣送回国而向被告求助。被告听后，谎称自己曾在移民与关卡局工作，也有朋友仍在移民部门工作，可以帮她取得特别准证（Special Pass）。

一般上，特别准证是移民厅发给因特别事故而暂时逗留我国的外籍人士，包括协助调查或须上庭供证的人。

被告也称他需要5000元交给“朋友”，才能取得特别准证。成文娟信以为真，陆续把钱交给被告，并在被告上门索取性服务时，免费为被告服务。

被告多次得逞后愈发大胆，一度狮子开大口要求成文娟交出1万5000元，比原先说好的5000元多出两倍，更恐吓若对方不交钱，他就不再帮忙。被告后来改口“降价”至8000元，成文娟无奈答应他，并付了部分款项。

成文娟后来还给了被告另外2000元，要求被告帮一名涉及卖淫的朋友取得特别准证。不过，成文娟见朋友被释放后，发现根本无需被告的帮忙，气得向被告讨回钱，但被告谎称已把钱交给“朋友”。实际上，被告把所有款项都用在个人开销上和还债。

调查显示，被告在2019年5月至7月，八次骗得成文娟提供免费性服务，以及收下近10万元贿款。庭上未揭露，案件如何被揭发。

另外，被告和妻子所经营的按摩院也被揭非法提供性服务，内部装潢也不符合规格，因此抵触按摩院法令。

律师代为求情时表示，被告事后已作出赔偿。

法官下判时表示，被告的举动会让公众误以为当局人员是可以接受贿赂的，不仅影响当局的信誉，也可能破坏公众对当局的信任。

涉嫌行贿的成文娟事后也被控上庭，她在去年坠楼身亡后，面对的控状也被撤销。