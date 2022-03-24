大巴窑理发店失火 好心公众帮灭火

（早报讯）疑电线短路导致店外招牌起火，店主机智拉下铁门并在好心民众帮忙下灭火，及时阻止火势蔓延。

这起火患今天（3月24日）傍晚5时45分左右，发生在大巴窑4巷第85B座楼下的“Hair Art Salon”理发店铺外。

理发店的两名合伙人当时正在店里分别为两名顾客理发，黎姓店主说：“突然间就停电了，我原本打算开门借外面的阳光查看情况，却发现天花板的电线冒出火花，短短三十秒内火越烧越大，把上面的招牌也烧熔，整个砸到地上。”

店主见状连忙切断电源，拉下铁栅门，防止火势烧进店内。不过店内已被浓烟笼罩，一行人急忙从后门跑出，拐到前门查看情况。

“当时有一个骑脚踏车的好心公众路过，帮我们用灭火器扑灭火势。还有另一人帮忙打电话叫消防员。”

民防部队受询时说，在傍晚5时50分接获通报，公众在消防员抵达前用干粉灭火器把火扑灭，没有人在事故中受伤。失火原因正在调查中。

记者到场时，发现店铺外的遮阳篷被完全烧毁，上方的外墙也被烧黑。走近一看，天花板上的电线更是烧得焦黑，空气中弥漫着阵阵塑胶燃烧后的味道。

理发店在此营业超过15年，附近不少居民都是常客。两名店主表示不清楚具体损失多少，但来临周末有不少顾客预约剪头发，不能开门营业将会损失惨重。

虽然有购买保险，但店主担心火患发生在店铺外因此不能够索赔，希望当局能给予帮助。