亚洲市场一枝独秀 本地股市大涨35.44点或1.05％

（早报讯）我国宣布更进一步放宽防疫限制疫措施和边境管制，本地股市今天（3月24日）大涨35.44点或1.05％，在亚洲市场一枝独秀。

新加坡海峡时报指数盘中一度突破3400点，闭市报3399.70点。全场交易量18亿6000万股，交易值16亿5000万元，上升股297只，下跌股165只。

和其他主要亚洲股市相比，本地股市是少数上涨的。日本和澳大利亚股市仅小幅上扬0.25％和0.12％，上海、香港和韩国股市皆下跌，其中香港股市跌208点或0.94％。

辉立证券首席股票经纪卓家扬接受《联合早报》采访时说，海指闭市时距离3400点仅一步之遥，接下来能否突破，或突破之后能否稳稳守住3400点，主要还是看俄罗斯和乌克兰的地缘政治局势。

他指出，海指在近期内的支撑水平是3272点，阻力水平是3466点。

卓星企业融资（SAC Capital）分析师麦敏媚认为，本地股市大涨恐怕只是昙花一现。

她受访时指出，全球能源和大宗商品价格居高不下、欧洲经济可能放缓，以及本地人力成本上涨等因素，可能影响企业今年的盈利。“经济进一步开放所带来的营收增长，可能跟不上成本上涨的步伐，造成企业利润承压。”

麦敏媚也说，银行股虽然受益于全球利率攀升，但最近债券价格下跌可能会影响银行资产负债表中的资产价值。“而且，金融业非常容易受到地缘政治紧张局势的影响。”

麦敏媚对银行股保持中立的立场。占海指权重近四成的银行股向来可以左右本地股市的走势，她因此也认为海指要突破并守住3400点的挑战不小。

三只银行股之中，星展集团（DBS）涨了1.31％，闭市报35.64元。华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）涨0.82％和0.41％，收报12.30元和32.03元。

个股消息，吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）针对持股100％的Ixom Holdings展开策略检讨，目标是希望释放该项业务的价值，以推动信托进一步增长，并尽可能提高单位持有人的长期回报。

信托指出，此次策略检讨是定期进行资产评估的一部分，也符合它在2021年底展开策略检讨之后，重新修订的策略。信托表示，不保证能实现任何交易，也不保证将达成任何最终或具有约束力的协议。

香格里拉亚洲（Shangri-La Asia）2021年净亏2亿9060万美元（约3亿9460万新元），亏损比前一年的4亿6020万美元少，营收增长20.1％至12亿4100万美元。集团连续两年没有派发任何股息。

天阶控股（The Place Holdings）披露，余光华已经辞去首席独立董事的职位，也不再担任审计委员会主席，以及薪酬委员会和提名委员会的委员。

公司指出，余光华担任独立董事已超过九年，他决定卸任并辞职，以便董事会能引入新人。

无招牌海鲜（No Signboard）已经得到会计与企业管制局（ACRA）批准，将2021财年的常年股东大会延至4月30日前才召开。

扬子江船业（Yangzijiang）分拆并让旗下的扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding，简称YZJFH）在新加坡交易所主板上市的计划，已经得到交易所准予有条件上市资格。集团将在适当的时候，将召开特别股东大会的通知，以及分拆计划的细节寄送给股东。