两成曾挨饿家庭 疫情期间得温饱

（早报讯）新加坡管理大学连氏社会创新中心的一项研究显示，冠病疫情期间，本地家庭温饱情况得到改善。两成之前曾挨饿的家庭，如今已能满足温饱。

新加坡管理大学连氏社会创新中心（Lien Centre for Social Innovation）去年就冠病疫情对有温饱问题家庭的影响展开研究，作为对2020年发布的《饥饿报告》（The Hunger Report）的补充。这项研究由新加坡食物银行（The Food Bank Singapore）和企业Tolaram委托进行。

2020年的《饥饿报告》找出本地有145户家庭在饥饿线上挣扎，研究团队去年1月联系了这些家庭，其中有59户于去年1月至10月参加了本次调查。

研究发现，在疫情暴发前的2019年被视为无法满足温饱的家庭中，有20.3%现在已经脱离饥饿。这可能是因为在疫情期间申请援助的人有所增加。此外，疫情尤其是阻断措施期间，基层对这些家庭提供的支援有所加强，或部分家庭有额外收入。

不论是在2019年或去年，这些家庭的孩童情况都比较好，意味着大人尽量不让孩子饿着。

这些家庭也在疫情期间收到熟食或超市购物券，其中75.8%的家庭说，能够自己选择哪种援助方式比较好，他们的心理压力也有所减少。