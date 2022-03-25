（早报讯）我国宣布更进一步放宽防疫限制和边境管制，本地股市昨天（3月24日）大涨35.44点或1.05％，在亚洲市场一枝独秀。

新加坡海峡时报指数盘中一度突破3400点，闭市报3399.70点。

华尔街隔夜股市继续上扬，纳斯达克指数起1.93%，标普500指数起1.43%，道琼斯工商指数起1.02%。

本地今天值得关注的股票如下：

*翱兰集团（Olam Group）今早宣布子公司已与沙特农业和畜牧业投资公司（Saudi Agriculture and Livestock Investment Company）就战略合作关系订立最终协议，以12.4亿美元（约17亿新元），销售在Olam Agri控股的35.4%股权给对方。

Olam Agri是集团继宣布重组以释放和最大限度地提高长期价值区，于2020年初成立的三个营运群组之一。

*三泰集团（Tritech）今早宣布与五个策略投资者签署四份合作协议，并将配置高达7亿4217万股给他们，但二者并不互为条件。

这些合作包括发展和在商业上利用集团开发的养鱼科技，以及扩张及发展集团现有膜（membrane）及膜相关产品业务。该公司今天要求恢复交易。

*远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）今早宣布，以3亿1320万元脱售Central Square的交易已经在昨天完成。

这项售价比2012年8月的原买价高出70.8%。此外，若在2023年底达成某些条件，还可取得高达1800万元的奖励费。

*口福集团（Koufu）将在本月29日上午9时起从新加坡交易所除牌。

*扬子江船业（Yangzijiang）分拆并让旗下的扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding，简称YZJFH）在新加坡交易所主板上市的计划，已经得到交易所准予有条件上市资格。集团将在适当时候，把召开特别股东大会的通知，以及分拆计划的细节寄送给股东。

*香格里拉亚洲（Shangri-La Asia）2021年净亏2亿9060万美元（约3亿9460万新元），亏损比前一年的4亿6020万美元少，营收增长20.1％至12亿4100万美元。集团连续两年没有派发任何股息。

*天阶控股（The Place Holdings）披露，余光华已经辞去首席独立董事的职位，也不再担任审计委员会主席，以及薪酬委员会和提名委员会的委员。

公司指出，余光华担任独立董事已超过九年，他决定卸任并辞职，以便董事会能引入新人。