义安公司捐赠1500万元 为中学生订阅电子报

（早报讯）从今年开始到2027年，义安公司每年捐赠250万元给教育部，为所有中学生订阅电子报。学生可上网阅读新报业媒体信托旗下的母语学生报和刊物，接触新闻时事。

母语教师也能利用电子报的资源，丰富教学内容。

教育部、义安公司和新报业媒体今天（3月25日）在伊布拉欣中学签署谅解备忘录，推出“新闻在指尖”计划。

修读华文的中学生今年起会获得早报校园（ZBSchools. sg）电子账号，可登录阅读电子版的学生报《逗号》和《联合早报》，并利用早报校园的多媒体学习资源。

修读马来文和淡米尔文的学生可分别阅读电子版《每日新闻》（Berita Harian）和《淡米尔之声》（Tamil Murasu）旗下学生报和刊物。

教育部长陈振声、义安公司总理张伟伟和新报业媒体主席许文远到场见证签约仪式。签约的代表包括教育部教育总司长王斯芸、义安公司副总理兼慈善献捐小组委员会主任张绵耀和新报业媒体集团总裁张丽琳。

根据备忘录，义安公司今年至2027年每年捐赠250万元给教育部，为中学生订购电子报。此外，所有中小学、初级学院和励仁高中母语教师也可登录使用新报业媒体旗下的母语报网站和数码内容，作为教材。

教育部将与新报业媒体合作为教师提供在教学使用新闻素材的建议，培养学生的阅读习惯。

陈振声：提供可靠数码新闻来源 让学生掌握时事开拓视野

陈振声致辞时强调双语教育的重要。他也指出，引导学生分辨和厘清网络世界的信息是教育的重要工作之一，通过这项协作将为学生提供可靠的数码新闻来源，让他们掌握时事，开拓视野。

教育部将借助新报业媒体的专长来提升学生的学习体验和教师专业发展。在这瞬息万变的世界，让学生和教师保持与时俱进，了解社会动态至关重要。

许文远：希望把计划推广到全国小学

许文远致辞时也感谢义安公司的董事部鼎力支持这项计划。他说：”这只是个开始，等我们筹集更多资源，我们希望把这个计划推广到全国所有小学。我们的母语政策，不是为了让学生在学校考试考到A，然后与母语一刀两断。

”我们要做的，是帮助他们打好基础，在亚洲经济成长故事中，发挥他们的专长。日转星移，掌握母语的优势越来越明显……推动年轻一代学习和掌握母语的工作不可能立竿见影，但是众志成城，新报业媒体集团希望社会上有更多像义安公司这样的伙伴，跟我们一起努力。”

张伟伟：盼能鼓励学生吸收课本外的知识

张伟伟致辞时说，义安公司坚信教育改变命运，因此积极投放资源培育莘莘学子。“我们很高兴与教育部和新报业媒体合作，也希望这项计划能鼓励学生多接触母语，吸收课本以外的知识。”

陈振声今早走访伊布拉欣中学时，也了解教师如何利用新闻时事辅助母语教学，并与学生交流。