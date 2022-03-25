本地股市周五早盘持续走高

（早报讯）随着华尔街隔夜股市继续上扬，以及我国放宽多项防疫措施提振投资者情绪，本地股市今天（3月25日）早盘持续走高。

截至中午12时，新加坡海峡时报起18.25点或0.54%，报3417.95点，盘中最高点是3421.95点，最低点3396.77点。

海指成分股方面，24只上扬，四只下跌，两只没有变动。领涨的是香港置地（Hongkong Land）和凯德综合商业信托（CICT），前者起3.24%，报5.10美元，后者起2.27%至2.25元。

领跌的是云顶新加坡（Genting Singapore）和丰益国际（Wilmar），前者跌1.21%至0.815元，后者跌0.62%至4.84元。

辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》访问时说，政府放宽边境管制及群体活动，是推动新加坡市场重新上调评级的重要因素。

“这对诸如酒店、交通、电信、零售和娱乐业等多个行业领域上市公司的财务增长和有利因素，起到额外的提振作用。”

银河—联昌（CGS-CIMB）证券分析师骆敏仪和林秀琪在今早发布报告指出，随着我国朝向扩大国内和国际重新开放的方向努力，政府已宣布放宽社交和旅游限制。她们看好消费、零售和办公楼、运输、精选餐饮以及酒店和旅游等行业将从中受益。

此外，她们也认为一些重开股可能还有更大的发展空间，首选股票为新翔集团（SATS，目标价4.77元）、新加坡邮政（SingPost，目标价0.90元）和新电信（Singtel，目标3.30元）。

个股消息方面，翱兰集团（Olam Group）今早宣布子公司已与沙特农业和畜牧业投资公司（The Saudi Agriculture and Livestock Investment Company）就战略合作关系订立最终协议，以12亿4000万美元（17亿新元），把在Olam Agri控股的35.4%股权卖给对方。

Olam Agri是集团继宣布重组以释放和最大限度地提高长期价值区，于2020年初成立的三个营运群组之一。

完成脱售后，翱兰集团将继续持有Olam Agri的64.6%股权。收购将给集团未来首次公开售股（IPO）和分拆实现基准估值，收购所得将有利于集团调整资本结构，降低负债，同时利用与新合作伙伴的协同效应来扶持增长。

沙特农业和畜牧业投资公司是沙特阿拉伯公共投资基金全资附属公司，目的是确保沙特阿拉伯食品安全。

翱兰集团今早起5.09%，报1.86元。