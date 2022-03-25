10男子涉非法买卖3公吨船用燃油被控

（早报讯）10名男子涉嫌在胜宝旺船厂附近海域进行船用燃油的非法买卖，警察海岸卫队起获3万1000元现金，10人今早被控上法庭。

警方今早（3月25日）发文告指出，新加坡海事及港务管理局和警察海岸卫队于3月23日展开联合行动，在位于三巴旺的胜宝旺船厂附近海域，侦破一起涉嫌非法买卖船用燃油的案件。

海岸卫队从一艘本地注册及一艘外国注册的拖船，分别逮捕三名和七名船员，并在外国注册的拖船缴获3万1000元的现金。

这10名男子今早被控上法庭，他们是赫尔蒙（Hermon Tulak，39岁）、祖汉（Johan Nporiady，32岁）、斯塔范斯（Stevanus Waluyo，49岁）、舒立坤（Ahmad Sholikhun，40岁）、阿瑟（Asep Yana Triyana，40岁）、伊达亚（Indah Yuliana Damai，37岁）、库素诺（Kusno，49岁）、赛尔夫（Saiful Ali，41岁）、达思曼（Tasman，36岁）以及撒多索（Tri Santoso，37岁）。

赫尔蒙、祖汉及斯塔范斯分别被控一项挪用船用燃油的失信罪名，其余七人则被控一项不诚实接收偷来的船用燃油。

根据控状，他们被指在3月23日晚上8时46分，于胜宝旺船厂附近的海域进行非法的3公吨船用燃油买卖，共值4612余元。

当局严厉看待我国海域上的非法燃油交易，警察海岸卫队将持续展开执法行动及安全检查，以发现及阻吓这些活动。

案件将在4月1日过堂，一旦失信罪名成立，可面对最长15年监禁及罚款。不诚实接收赃物的罪名成立，则面对最长五年监禁、罚款或两者兼施。