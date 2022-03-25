戴森下来四年将在新加坡投资15亿元

（早报讯）科技公司戴森（Dyson）下来四年将在新加坡投资15亿元，作为它49亿元的全球投资计划的最新发展阶段。

总理李显龙今早（3月25日）在戴森公司创始人兼首席工程师詹姆斯·戴森（James Dyson）的陪同下，为位于圣占姆士发电厂（St James Power Station）的全球总部大楼揭幕，并宣布上述消息。

我国在2021年吸引到118亿元固定资产投资，这意味着单是戴森公司的投资，就相当于我国去年固定资产投资的13%。

李总理指出，像戴森这样备受许多经济体青睐的科技公司，会选择到我国设立业务，是因为我国提供经商便利、稳定政治环境、充裕人才库以及健全法治制度等因素。

他强调说：“这些特点使新加坡比其他竞争对手更具优势。但它们都不是偶然出现的，我们决不能把它们视为理所当然。我们必须继续努力维持它们，并强化这些持久优势。特别是外部环境逐渐变得更具挑战性，这些特点更显得重要。”

他也表示，要建立更具活力和动力的经济，我国必须保持开放、打造创新文化、吸引和培养人才。此外，我国还须建立包容社会。

总理说：“ 即便我们吸引投资和人才来新加坡带动经济增长，我们必须确保这个增长是包容性的。各社会各阶层的新加坡人都能从增长果实中获益。”

戴森公司位于圣占姆士发电厂的新全球总部，是一座经过修复的11万平方英尺的历史建筑，标志着该公司在新加坡的持续发展即将翻开激动人心的新篇章，并将成为它进入全新研究领域和开发更智能化和高性能的新一代科技产品的中心。

另外，新加坡也是戴森公司的研究和工程团队，以及商业、先进制造和供应链运营的中心。

为致力扩张新加坡的全球总部，戴森公司计划在各个专业领域增加250多名工程师和科技专才。目前，戴森在新加坡有超过1400名员工，其中560名为工程师和科技专才。

戴森说："你在新加坡可以感受到这股雄心壮志，戴森公司在这里的扩张之所以能够实现，也是因为加入公司的新加坡年轻工程师和科技专才展现了创新发明与热情。”