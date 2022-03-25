骗子扮商场租户骗物流搬运公司缴押金 至少10人中招

（早报讯）诈骗新招！骗子找物流或搬运公司下手，称需要搬运服务，让对方支付可退还式押金后失联，至少10人中招。

警方昨午（3月24日）发出文告，指发现新诈骗手法，骗子冒充顾客，向物流或搬家公司要求提供服务，从中诈骗。自今年3月起，至少10人中招，损失金额至少9000元。

文告指出，骗子通过WhatsApp联络受害者，称需要搬运服务，并将以现金付款。

骗子会声称是大楼或商场如“Orchard ION”（爱雍乌节）的租户，指示受害者找管理层申请批文，以提供搬运服务。之后，骗子会提供一个“管理层职员”的电话号码，当受害者联系时，会被指示支付可退还式押金，当作审批程序。

文告指出，“管理层职员”（也就是骗子）会要求受害者将押金转去一个不知名的银行个人户头。当受害者付押金后，假扮的顾客与管理层职员都会失联，最终受害者意识到被骗。

警方提醒物流与搬运公司采取预防措施，要确认消息的可靠性，例如要确定顾客是否真的是单位租户，通过官方网站查询的电话号码来向管理层询问，以及未经核实，勿将钱转入别的个人户口。

公众可浏览网页或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多信息，或拨打1800-255-0000或上网提供诈骗案线索。