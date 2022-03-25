开车途中打瞌睡酿车祸 德士司机撞后逃被判监

（早报讯）驾德士在快速公路上行驶，德士司机途中打瞌睡，导致德士失控撞上前方轿车和分界堤。他肇事后开车逃离现场，被一名轿车司机尾追拦下时还坚决否认出车祸，并趁机开溜，驾车回到10公里以外的住家。

这名原本死不认账的德士司机是46岁的林智勇（译音），他事后面对三项抵触公路交通法令的控状。他早前已经承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑后，今天（3月25日）被判坐牢12周、罚款800元和吊销各级驾照四年。

这起事故发生在2020年4月6日晚上11时40分，地点是往中央快速公路的方向的实里达快速公路。

根据案情，被告驾德士回家途中打瞌睡，导致车子失控从第一条车道冲到第二条车道，猛撞前方轿车，导致该车的司机多处受伤。

德士肇事后停不下来，继续冲撞分界岭，跨越三条车道，冲上反方向车道的路肩才终于止住。

被告闯祸后没有停下，反而继续踩油门离去。跟在被告后方的轿车司机罗哈伊扎（30岁），目睹被告不负责任的行为后，决定挺身而出开车尾追，把被告的德士拦下。

罗哈伊扎当时发现被告浑身酒味，一脸睡眼惺忪的样子。面对罗哈伊扎的质问时，被告一再坚称自己没有撞上车子，罗哈伊扎于是把被告叫下车，要他查看德士车头的凹陷处，跟着还把他带回车祸现场，要被告为伤者提供协助。

不过，被告这时还是坚持车祸与他无关，还趁罗哈伊扎报警时回到德士上，把德士开到10公里外的住家。有人事后看到被告的德士停泊在榜鹅苏芒径（Sumang Walk）一带的停车场，于是通报警方。

调查显示，被告事发前没有开启车灯，并以94公里时速在快速公路上驰骋。伤者的脖子、脊椎、肩膀、手腕和膝盖等多处受伤，事后拿了五天病假休养。

伤者因为车子严重撞毁，事后花了1万7120元来修理车子。

庭上揭露被告在1998年至2013年之间，曾五次抵触公路交通法令，其中包括超速和无照开车。

法官下判时表示，伤者的伤势虽然不重，但被告酒后早快速公路上开快车，没有亮起车灯，而且在半途打瞌睡，随时可能造成严重车祸，导致无辜的人命伤亡。