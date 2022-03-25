碾死正在过马路的妇女 拖车头司机入狱五个月

（早报讯）驾驶拖车头左转时，碾死正在人行过道上越过马路的妇女，肇祸司机今天（3月25日）承认疏忽驾驶，被判监禁五个月。

zaobao.sg之前报道，这起致命车祸发生在去年3月31日下午4时12分，地点在本茱鲁路（Penjuru Road）的交界处，死者是48岁的韩丽君。

驾驶拖车头的是69岁的罗振成（译音），他在认罪后被判五个月监禁，出狱后各级驾照吊销八年。

案情显示，被告事发时因为红灯停在交界处，妇女站在拖车头左侧，准备越过马路。

人行过道亮起绿人时，允许车辆行驶的绿灯也同时亮起。妇女踏出马路时，被告的拖车头也同时左转，被告当时没注意到死者，当场把她撞倒。

据早前报道，被告撞人后没有察觉，继续向前行驶，直到其他车辆示意停车，他才知道出了大事。

被告事后下车尝试救人，路人也拨电向民防部队求助，可惜妇女因为伤势太重，当场气绝。

根据拖车头的行车记录器，车子左转之前，妇女站在拖车头左侧至少15秒，被告在这段时间里理应清楚看到她。

卫生科学局报告则证实，挡风镜上的贴花可能挡住被告的视线，被告左转时，妇女的部分身影也一度出现在车窗，但被告没有注意到。

控方指出，被告驾驶的是重型车辆，撞到人后果较严重，在路上应该更加小心。况且被告左转的地方是人行过道，他有责任留意周围行人，但他却连人行过道亮着绿人都没注意到。

被告当时没有危险驾驶，但他一时的疏忽却夺走一条宝贵人命，控方因此促请法官重判。

死者的弟弟去年接受本报访问，透露姐姐是人事部职员，在事发地点附近工作20多年，当时已经下班，要过马路到对面的搭巴士回家。

他说，姐姐与52岁的丈夫育有三个儿子，23岁长子当时刚服完兵役，另两个儿子仍在求学。