前巴士车长起诉新捷运案续审 新捷运否认强迫车长在休息日工作

（早报讯）前巴士车长声称经常被公司要求在休息日上班，若不同意这么做将面对“严重后果”，但新捷运总裁庭上澄清，公司从来不强迫车长在休息日工作。

新加坡籍男子蔡广明（62岁）起诉新捷运案件今天（3月25日）进入第四天审讯，新捷运总裁钟锡坚早上继续接受诉方律师林鼎的盘问。

《联合早报》连日报道，蔡广明是13名起诉新捷运的巴士车长之一。这13人于2019年9月至隔年2月之间，陆续入禀国家法院向新捷运追讨赔偿，具体金额有待法院定夺。法院决定先审理蔡广明的诉讼案，以此作为判例案件。

诉方的立场是，新捷运在安排巴士车长的工作时间、休息日与计算加班费等方面违反雇佣法令，包括让蔡广明连续工作至少七天才能休息一天，以及一个月内的加班时间超过法定的72小时。

蔡广明周二上庭供证时称，主管经常以人手不够为由，临时要求车长在休息日回来上班，而他自己便曾为此一连工作20多天。他解释，因担心会影响工作奖励金，所以不敢拒绝主管的要求。

今早，林鼎盘问钟锡坚时指出，蔡广明是在别无选择的情况下，在休息日回去上班，因为若他不这么做，将会面对严重后果。

但钟锡坚坚决否认这项指控，他说，公司从来没有强迫车长在休息日上班，“若他们不答应主管的要求，就无须（在休息日）回来报到，他们也不必为此面对任何后果。”

此外，钟锡坚也否认诉方指新捷运在计算工资方面剥削车长的说法。他强调，新捷运向来重视员工，而且公司是属于必要服务行业，须靠数千名巴士车长投入服务，公司没理由亏待他们。

由于这起雇佣纠纷所引发的问题，也影响到新捷运与全国交通工友联合会（NTWU）签署的集体协议，新捷运早前向工业仲裁庭提出申请，对集体协议中有关超时工作和休息日的条款进行阐明。工业仲裁庭在2019年11月审理后裁定，新捷运巴士车长的超时工作和休息日安排都符合法律规定。

钟锡坚在今天中午完成供证，案件下周一续审。（部分人名译音）