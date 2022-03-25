协助同行诈骗近130万元 建筑公司董事判监

（早报讯）为赚取7%佣金，建筑商七次替同行伪造单据，以便让对方能有借口挪用从另一家公司骗来的近130万元。

被告王民健（53岁）面对七项伪造文件的控状，控方以其中五项提控，余项交由法官一并考虑。被告今天（3月25日）被判监禁九个月。

受害公司是2002年成立的Civil Tech建筑公司，如今已清盘倒闭。案件的主谋被指是公司的两名项目主管颜国量（43岁）和温国平（42岁），以及财务经理陈振泉（39岁）和项目经理廖利明（55岁）。

这四名员工涉嫌共谋监守自盗，串通另一家工程公司Global Civil Engineering的董事黄锡庆（43岁），找来七家承包商的董事帮忙伪造单据，短短半年内骗走公司约970万元。被告就是其中一家承包商Rui Feng Engineering and Construction私人有限公司的董事。

根据案情，被告在2015年经工作结识了廖利明后，隔年受邀入伙。他们原本打算将赃款转移到被告的公司，再让被告提现和从中抽佣7%。

被告将计划转告给自己的老板萧炎升（46岁），两人商量后决定开设一家空壳公司来落实计划。被告于是在2016年3月独自申请开设一家新公司，并向黄锡庆的公司开具三个虚假单据，以索取27万4000余元的项目酬劳。

事成之后，黄锡庆要求被告再做一单，但改用被告老板的公司来开单据，因为新成立的空壳公司没有注册消费税。被告于是在同年再开出四个总金额逾100万元的发票。

贪污调查局在2017年接获匿名举报，指有一个五人团伙在承包商的帮助下诈骗受害公司。

调查显示，被告从这些非法勾当中获得6万2700余元的酬劳，一部分给老板萧炎升，其余都花在个人开销上，他至今也未进行任何赔偿。

代表律师替被告求情时说，被告并非主谋，却是整个犯罪团伙中第一个认罪的人，促法官从轻发落。

其他同谋的案件还在审理中。