把77岁电动脚踏车骑士撞至左腿截肢 罗厘司机入狱七个月

（早报讯）被倾斗罗厘撞倒后碾过，七旬电动脚踏车骑士全身多处受伤，左脚更因粉碎性骨折而截肢。肇事罗厘司机今天（3月25日）被判坐牢七个月和吊销驾照五年。

本案的被告是来自马国的廖国顺（37岁），他面对一项触犯公路交通法令的控状。

车祸发生在2020年10月3日，地点在宏茂桥工业区2第5022座前，通往后港2道的路段，受害人是77岁的本地男子。

根据案情，被告事发早上11时19分驶出中央快速公路，进入事发路段时没有按交通规则停下来观察道路车辆，结果撞上在大路上骑行的受害人。

被告出事后紧急刹车，下车查看，发现被卷入车底的受害人已被撞得皮开肉绽，躺在马路上动弹不得。

有目击者当时受访时说，受害人的两条小腿被罗厘碾压后发紫，血流不止。民防人员到场后把罗厘垫高，好不容易才将受害人从罗厘车底移出送院。

受害人事后在陈笃生医院接受医治，他的四肢蒙受不同程度的伤，左脚情况最严重，五天后被迫截肢保命。

主控官指出，这起车祸对受害人造成沉重的打击和伤害，从此不能进行跳排舞和栽花种草等爱好，只能靠义肢活动。

代表律师替被告求情时说，被告是有经验和负责任的司机，驾过巴士和水泥搅拌车等大型车辆，没有违反过交通规则。被告案发前确实有转头观察交通情况，只是没来得及停下才酿成车祸。