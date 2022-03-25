李显龙总理将对美国进行八天工作访问

（早报讯）我国总理李显龙将从当地时间本星期六（3月26日）开始，对美国进行八天工作访问，至4月2日。此行将继续建设新美两国强健、持久与多面相的双边关系，李总理也将分别会见美国总统拜登、副总统哈里斯、内阁部长等多名领袖。

根据总理公署文告，李显龙总理首站将前往华盛顿，与美国总统拜登、副总统哈里斯，其他美国内阁部长，以及参众两院资深成员会晤。这些会议将回顾与讨论如何进一步促进新美两国在各个领域的密切合作。

在华盛顿期间，李总理也将到美国外交关系协会（Council on Foreign Relations），出席一场对话会。

之后，李总理将续程纽约，与联合国秘书长古特雷斯、美国工商界领袖，以及其他显要人物会面。

李显龙总理上次对美国进行工作访问是在2019年9月，他当时到纽约出席第74届联合国大会一般性辩论，并在此期间与时任美国总统特朗普会晤。此前，李显龙总理则于2017年10月，在时任总统特朗普邀请下正式访美。

过去一年来，新美高层互访不断，美国防长奥斯汀、副总统哈里斯、商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)先后在去年7月、8月、和11月访问过新加坡。我国外交部长维文也在去年9月对华盛顿进行了工作访问。去年10月，李显龙总理与拜登总统到意大利罗马出席二十国集团（G20）领导人峰会期间，也在场边会晤。

李显龙总理将是拜登总统任内，首位访问美国的亚细安国家领导人。本次随行李总理出访的新方人员，包括外交部长维文、贸工部长颜金勇、通讯及新闻部长杨莉明，以及总理公署、通讯及新闻部、外交部、贸工部的官员。

李显龙总理出访期间，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤将代行总理职务。