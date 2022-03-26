调查：面对网络伤害 本地女性更感不安全且不会求助

（早报讯）一项调查显示，本地女性在面对网络伤害时更感到不安全，且不太了解求助的渠道。

阳光联盟（Sunlight AFA）昨晚（3月25日）举行第二场网络论坛，发布今年1月以来就网络伤害（online harm）在新加坡的普遍程度，以及公众对网络伤害课题的看法与经历展开的网络调查。超过1000名新加坡人参与了调查。

调查显示，47%的受访者曾遭遇至少一种网络伤害。31%的受访者曾经历或目睹与性别有关的网络伤害，或两者皆有。当中以15岁至35岁者居多。

此外，43%的受访者认为，严格执行相关法律是减少与性别有关的网络伤害最有效的办法。他们也认为，科技企业与平台在这方面有最大的改善空间。

对于遭遇网络伤害后求助的渠道，多达57%的受访者表示不了解或不太了解。受访者也认为，完善受理投诉的程序是鼓励经历过网络伤害的受害者采取维权行动的最有效方式。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖在为论坛做总结时说：“根据基线衡量改进，是了解我国女性和女孩们是否随着时间的推移，在网上感到更加自信，以及我们是否正在缩小数码安全差距的唯一方法。这项调查帮助我们画出这条基线。”

“阳光联盟”去年7月正式成立，寓意其致力于照亮网络阴暗角落，创建更好的网络世界。