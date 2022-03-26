民航局和拉丁美洲民航委员会携手推动航空业复苏及扩大培训

（早报讯）新加坡民航局和拉丁美洲民航委员会签署谅解备忘录，合作推动航空业复苏及扩大培训工作，协助航空专才具备新能力满足冠病疫情后的航空要求。

双方今天（3月26日）发表联合文告说，民航局将提供奖学金，供来自拉丁美洲民航委员会（LACAC）成员国的航空专才前来新加坡受训，同时也会在拉丁美洲展开培训计划。课程内容包括民航和机场管理、航空安全及保安和事故调查。

民航局局长韩国元前往乌拉圭首都蒙得维的亚出席LACAC大会后，与LACAC主席阿曼多丹尼（Armando Daniel）签署谅解备忘录。

韩国元说，拉丁美洲国家的民航局局长齐聚一堂，大家一起见证谅解备忘录签署仪式，是一个重要的里程碑，双方将恢复因疫情受阻的长期合作。

“新培训计划也非常及时，会帮助航空领导者吸取疫情教训，并在重建各自的航空业时，掌握新技能以应对挑战和抓住机遇。新加坡坚定地支持全球人力资本发展，及培养未来的航空领导者。”

LACAC由22个拉丁美洲成员国组成，包括阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、古巴、洪都拉斯、墨西哥、秘鲁、乌拉圭和委内瑞拉。

双方在1998年首度签署谅解备忘录，过去25年，新加坡提供近160份奖学金，及通过新加坡航空学院协助培训超过1000名拉丁美洲航空专才。但过去两年因疫情影响，培训活动被迫转为线上举行。