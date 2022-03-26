爱同学校外 马赛地失控冲上人行道撞电单车

（早报讯）一辆黑色马赛地失控冲上路旁人行道，沿途撞倒一辆送餐电单车和电箱。

这件事故发生在昨天（3月25日）下午约2时，地点就在爱同学校外，光明山通道的一个拐弯处。据了解，这个路段平时非常热闹，尤其是上学和放学时段，人行道上会有很多学生和家长步行。

一名网友在事后拍摄视频上传到社交媒体，在这18秒的视频中可以看到，一辆黑色的马赛地已经停在人行道中央，旁边有数名路人正在协助车里的人下车，并搀扶到旁边的草坪坐下。

根据视频，肇事车子相信是在拐弯处失控冲出马路，在疾冲的过程中，一辆停在路旁的送餐电单车被撞倒，路旁围栏内草地留下轮胎印，从被撞得毁坏不堪的电箱，不难看出车子事发时的速度应该相当快。

发布贴文的网友说，意外发生时，送餐员其实就在一旁休息，送餐员当时如果站得靠近一些，恐怕就难逃被撞的厄运。网民提醒大家，要时时刻刻保持警惕，不要以为站在路旁就一定安全，驾车人士在开车时也应该多加小心，驶经弯路时更要打起精神，车速也应放慢。

警方受询时证实这起事故，车祸涉及一辆汽车及电单车，无人在事故中受伤。调查仍在进行中。