小贩中心入口29日起不再查接种状态 仍只允许最多五人同桌

（早报讯）随着安全管理措施进一步放宽，国家环境局和市镇理事会将拆除小贩中心和巴刹的临时围网，下周二（3月29日）起，入口处也不再检查冠病疫苗接种状态和发贴纸，有鉴于此，小贩中心仍只允许最多五人同桌用餐。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今早（26日）在面簿贴文透露上述消息。

她昨天与小贩商联会和咖啡店业者代表在线上汇报了即将在下周二实施的新措施。她说，所有出席者都支持环境局和市镇会拆除小贩中心和巴刹的临时围网，让大家出入更方便。

至于咖啡店和食堂，已落实疫苗差异化措施的咖啡店下周二起，可允许最多10名完成疫苗接种者同桌用餐，业者须继续在入口处检查食客的接种状态。若没有实行差异化措施，同桌堂食人数仍限制在五名完成接种者。

未完成接种者只能继续外带食物，新加坡食品局和环境局执法人员会展开突击检查，未完成接种者一旦被发现堂食会面对处分。

许连碹也提醒，小贩中心、咖啡店和食肆都属于室内，食客除用餐外，其他时间都须继续戴口罩。

“我感谢大家协助确保场所安全和干净。随着我们继续共同努力，疫情正稳定下来，我们可期待未来能安全地恢复更多活动。让我们保持警惕并继续遵守现有的安全管理措施，以保护自己和所爱的人。”