本地男中低音歌唱家陈仰和病逝

本地男中低音歌唱家陈仰和因肌萎缩侧索硬化症（ALS），今天（3月26日）凌晨在家中离世，享年73岁。

陈仰和是本地艺术歌曲界著名的“陈氏兄弟”中的老幺，乃新马艺术歌曲比赛三届冠军，也曾获得电视台举办的“斗歌竞艺”歌唱比赛艺术歌曲组冠军，以及新加坡音乐协会举办的歌唱比赛冠军。

陈氏兄弟中的三哥陈仰厚（男中音）和五哥陈仰安（男中低音）早年在英国市政厅音乐及戏剧学院（Guildhall School of Music and Drama）修读声乐，曾是本地最好的男中低音歌唱家，两人却不幸早逝。在陈家排行17的陈仰丰（男中低音）也曾在中国中央音乐学院进修，只有陈仰和完全靠自学唱歌。

大陈仰和一岁的陈仰丰（74岁）受访说：“仰和约七八年前患病，先是从左脚开始行动不便，随后发展到脊椎，最后连吞咽都变得困难，不能吃固体食物……他思维还在，但是不能说话，这才是最痛苦的。他很勇敢坚强地与疾病斗争直到最后。”

陈仰丰透露，陈仰和罹患恶疾前一直活跃于本地歌唱界，最后一次登台是兄弟二人在东艺合唱团的演出。

“我们家一共18个孩子，我排行17，他最小。我们俩一起上学一起逃学，一起唱歌一起打架，如今他走了，真的很心痛……”说到这里，陈仰丰不禁哽咽。

兄弟陆续离世，陈仰丰也罹患前列腺癌，然而他在明天（27日）还要举行演唱会。他说：“如今唱歌的‘陈仰’只剩下我一个了，我还是会唱下去，传承音乐是我的使命。”